Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 15 de febrero de 2020, p. 9

Julio César Cata Domínguez, defensa de Cruz Azul, aseguró que el partido de este sábado ante Chivas será especial porque su equipo se rencontrará con Ricardo Peláez, actual director deportivo del conjunto rojiblanco y quien, dijo, le dio identidad a los celestes cuando ocupó el mismo puesto en La Máquina.

A Ricardo nos gustaría saludarlo, fue una parte fundamental en el equipo, nos dio identidad junto con Pedro (Caixinha). No decirle nada en contra, porque nos ayudó mucho también en lo mental, era como un jugador más aquí , declaró el zaguero ayer en conferencia realizada en las instalaciones de La Noria.

Por otro lado, descartó que Cruz Azul luzca como claro favorito en el duelo ante el Rebaño Sagrado, toda vez que ambas escuadras han tenido buenas rachas, pero también han sufrido altibajos.

“No puedo decir quién llega como favorito porque ambos equipos son de los considerados grandes de México, pero no veo que tengamos ventaja sobre Chivas.

Nosotros vamos a llegar con un poquito más de confianza por los resultados que se han dado, pero ellos tienen grandes jugadores, quizá no se han encontrado bien, no han tenido esos resultados, pero no podemos confiarnos, pues es un equipo fuerte, dinámico, con elementos rápidos y que en cualquier momento pueden encontrar el ritmo que buscan.

Agregó que contra la escuadra rojiblanca, el conjunto cementero tendrá que “contrarrestar sus virtudes y adueñarnos del medio campo para dominar el partido.