Cual taxidermista decidido a dejar para la posteridad un relato vivo y fidedigno de lo que aconteció veintipocos años atrás, Puchades profundiza en la creación del disco más importante de la vida de Sabina. Porque podría haber salido mal pero, no: salió bien.

▲ El invierno de 1998 fue la época más enloquecida del cantautor español. Foto Medios y Media

Desde marzo hasta otoño se volcó en la escritura de las canciones, un proceso que el propio Joaquín rememora en el libro: He sido mucho más moderado de lo que dice mi leyenda. Y he llegado a los 70 años, que se dice pronto .

Pero tras esta afirmación, confiesa que sin cocaína no hubiera sido el mismo disco: “No, absolutamente no. Ese punto de concentración obsesiva que da la coca es imposible de encontrar de otra manera. El disco es un disco de coca, completamente.

Durante unos años es una cosa estupenda para escribir canciones, luego no. Me dormía con el cuaderno en la mano, muy tarde, y cuando me despertaba iba directamente al cuaderno. Era capaz de estar dos o tres horas con un cuarteto o con un verso solo, corrigiendo , recuerda.

De hecho, el ictus que sufrió en 2001 se lo atribuye Sabina “a la cantidad de coca, a no dormir, los cafés y whisky que me metí para escribir 19 días y 500 noches, que fueron dos meses sin dormir”.

Aunque defiende que seis meses antes de que le diera el ictus ya había dejado la cocaína.

Puchades reconstruye todas las claves del disco en más de 200 páginas: la composición, la grabación, las canciones, el diseño, las fotografías, las giras o las versiones que ha dejado.