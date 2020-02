▲ Kenia Enríquez (derecha) dice que ella sólo está enfocada en unificar su título ante la campeona absoluta Yesenia Gómez. Foto Jam Media

Yo era malísima en amateur, qué voy a hacer en una competencia como esas , sostiene; lo mío es el boxeo profesional y sólo estoy enfocada en unificar mi título ante la campeona absoluta, Yesenia Gómez .

Kenia celebra el resultado favorable para los amateurs, porque asegura que eso demuestra que ellos son los que deben competir para ir a Tokio y no los profesionales.

La cuestión es por qué existe esa regla que permite que los profesionales intervengan en competencias que eran sólo para amateurs , plantea.

No sólo porque no comparte la postura que permite mezclar peleadores de ambas ramas, Enríquez también se opone con el argumento de que los profesionales tienen compromisos económicos que no pueden dejar de lado para involucrarse en un ciclo olímpico.

Eso implica demasiado tiempo , plantea; un profesional está enfocado en otros intereses y no puede dedicarse por completo al proceso tan largo que se necesita para llegar a unos Juegos Olímpicos .

Por esas razones Kenia asegura que nunca pensó en la posibilidad de acudir a Tokio 2020; si su nombre aparecía como contendiente –agrega– es algo que no surgió como una idea de ella.