Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Jueves 23 de enero de 2020, p. 28

El Congreso de la Ciudad de México es rehén de la pugna dentro de Morena para designar a su coordinador parlamentario y de continuar esa indefinición llevará al Legislativo a una parálisis, acusó el presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la bancada del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe Echartea.

Junto con el vicecoordinador del partido del sol azteca, Jorge Gaviño Ambriz, y el coordinador del tricolor, Tonatiuh González Case, acusaron además a Morena de que al meter a su discusión la permanencia de los titulares de las unidades administrativas y la presidencia de la mesa directiva, y pretender que un órgano partidario como la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia incida sobre los nombramientos en esas áreas, violenta la autonomía del Poder Legislativo respecto de una facultad que corresponde al pleno.