Periódico La Jornada

Domingo 15 de diciembre de 2019, p. 23

Monterrey, NL., El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, aseguró que el proceso de sanción que lleva el Congreso local en su contra, por utilizar recursos públicos para reunir firmas que le permitieron inscribir su candidatura a la Presidencia de la República en 2018, se declarará improcedente la próxima semana.

Señaló que solamente los de Movimiento Ciudadano me quieren..., van a declararlo improcedente la semana que entra, y ya .

El Bronco encabezó junto al secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera, un recorrido por las obras de la Línea 3 del Metro, donde bromeó al asegurar que si es destituido buscará trabajo en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Les dije que no me iba a preocupar por eso, es más, miren, si me destituyen, le voy a pedir chamba aquí al secretario, a ver si me nombra director del SAT, para cobrarle impuestos a los que me quieren fregar , expresó.

Dijo además que se tomará unos días de vacaciones, y en enero comenzará las obras para la construcción de la presa Libertad, entre los municipios de Linares y Montemorelos; la obra está condicionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este lunes se espera que la comisión apruebe el dictamen de sanción contra el mandatario y su secretario de Gobierno, Manuel González.