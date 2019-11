Reuters

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2019, p. 9

Londres. El actor británico John Boyega aseguró que dejó su copia del guion de la nueva película de La guerra de las galaxias debajo de su cama y que terminó en venta en eBay.

Boyega, quien interpreta a un Stormtrooper convertido en el luchador de la resistencia Finn en Star Wars: The Rise of Skywalker, dijo al programa de televisión estadunidense Good Morning America que una persona de la limpieza había encontrado el guión y lo había puesto en el sitio de subastas.