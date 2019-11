Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 28 de noviembre de 2019, p. a14

Joaquín García, dueño de la promotora G-Real Sports, aceptó que ha platicado con Fidel Kuri para expresar su interés en comprar el club Veracruz, aunque deben reunirse en persona para aclarar el precio exacto que tendría el plantel debido a los adeudos de la directiva de Tiburones.

Sabemos de las deudas que tiene, de la complejidad financiera y deportiva, una vez que tengamos una reunión con Kuri y veamos el precio final que le asignan al equipo decidiremos si participamos o no , aclaró el empresario.

Indicó que aunque tienen una cifra estimada del costo del plantel con las deudas que se deben pagar, no sabemos exactamente a cuánto va a ascender el precio, por lo que debemos ir con cuidado, hasta no tener el monto preciso no podemos decir que vamos por todo .

Apuntó que esperan reunirse con Kuri cerca del 3 de diciembre cuando se realice la asamblea de dueños de la Liga Mx y se determine si los Tiburones serán desafiliados después de que se abrió una investigación por la falta de liquidez del equipo.

Dijo que en caso de que se consolide la compra pedirían apoyo del gobierno de Veracruz para el préstamo del estadio Luis Pirata Fuente.