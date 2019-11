Aunque la directiva no le haya enviado ningún aviso respecto de su comportamiento, Herrera no se deja llevar por el exceso de confianza al aceptar que los únicos que toman decisiones sobre la continuidad del técnico y jugadores es la directiva, encabezada por Santiago Baños, así como el dueño del plantel, Emilio Azcárraga.

En el América no hubo llamada de atención para Miguel Herrera después de recibir una tercera expulsión en el torneo, aseguró el técnico, quien descartó que le hayan impuesto un ultimátum por sus polémicas reacciones, aunque reconoció que incluso ganar un título no le aseguraría la continuidad al frente del plantel.

Al ser interrogado si considera necesario recurrir a un apoyo sicológico para controlar su carácter, Herrera señaló que las expulsiones han sido injustas, que no ha agredido a nadie. Asimismo, rechazó que exista una persecución en su contra de parte de los silbantes, tal como publicaron varios medios.

Me parece que no. Si hice fama y ahora me tengo que echar a dormir, ni modo, hoy pago las consecuencias de muchas cosas .

Herrera aclaró que su reciente visita al penal de Puente Grande no fue para ver al jugador João Maleck, quien enfrenta un proceso por homicidio culposo. Fui porque me invitaron e hice un donativo, no para visitar a alguien en particular .

Las Águilas enfrentan hoy al Veracruz con la intención de llegar a 31 unidades para sellar de manera cómoda su pase a la liguilla, debido a que descansarán la última jornada de la fase regular.