Jueves 7 de noviembre de 2019, p. a12

Nelson Vargas reveló una nueva falta de la Federación Mexicana de Natación para con sus agremiados, al señalar que tanto el organismo como la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, incumplieron con el viaje a Carolina del Norte de siete nadadores que buscan marcas olímpicas y fogueo, para el que el empresario terminó por cubrir los gastos, aunque la mayoría no son representantes de sus acuáticas.

“Les parece demasiado pedir para nadadores que le dieron a México 43 medallas en los Juegos Centroamericanos, seis medallas en los Panamericanos. Ahora no existen para la Federación, que cuando los necesitaba, los apoyaban, había que sumar en los medalleros, pero ahora como son Juegos Olímpicos y saben que no van a pasar a finales, aunque hagan marcas, no les preocupa.

O sea, dejan morir a todo un grupo de jóvenes que se han roto la maceta en todo el ciclo olímpico. Con la mano en la cintura los abandonan. No es justo , lamentó.

La justa que se inició ayer en Greensboro es la primera de las cuatro aprobadas en el congreso técnico de la FMN en septiembre pasado, para que los nadadores que cuentan con marcas B de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) busquen registros de calidad A, para calificar a Tokio 2020.