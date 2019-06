De La Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 16 de junio de 2019, p. 11

Este sábado falleció una de las figuras más importantes de la izquierda latinoamericana, la sicóloga, investigadora, educadora y autora Marta Harnecker, quien publicó más de 80 libros sobre política, marxismo y filosofía, entre los que figura Conceptos elementales del materialismo histórico, escrito en 1969 y que ya superó las 70 ediciones. Centrada en el analisis del movimiento obrero y la elaboración de abundante documentación formativa, fue colaboradora de los movimientos populares en América Lartina.

El ministro de Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador estuvieron entre los primeros en ofrecer sus condolencias.

La activista nació en Chile en 1937 y ahí sobrevivió al golpe militar contra el gobierno socialista de Salvador Allende, derrocado por la dictadura militar de Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Después se refugió en Cuba.

Hija de migrantes austriacos que hicieron su hogar en Chile en 1937, fue educada en la infancia en la fe católica. Harnecker estudió sicología en la Universidad Católica de Chile en 1962. Hizo estudios de posgrado en París, donde conoció a Paul Ricoeur y Louis Althusser. A su regreso a Chile, en 1968, fue profesora de materialismo histórico y economía política en sociología de la Universidad de Chile y directora del semanario político Chile Hoy.

En 1960 visitó Cuba y quedó impresionada. A raíz de la prohibición de divulgar las experiencias que tuvo en la isla, de acuerdo con quienes la conocieron, se alejó del catolicismo militante de sus compañeros de Acción Católica, grupo del que era miembro, pues le prohibieron hablar de la revolución encabezada por Fidel Castro.

En 1962 obtuvo una beca que le permitió conocer en Francia a Louis Althusser –pilar en la renovación del marxismo occidental–quien no sólo le enseñó que podía conservar su fe católica y al mismo tiempo ser marxista, sino también los argumentos en favor del socialismo científico.

Harnecker regresó a Chile en 1968. Se integró a la organización revolucionaria Ranquil; después pasó a militar en las filas del Partido Socialista y se incorporó al movimiento estudiantil en la universidad.

Decepcionada por las bizantinas discusiones del ambiente académico que ella apreciaba exageradamente centrado en la teoría y el concepto del marxismo, decidió redirigir sus esfuerzos en la formación marxista de obreros y campesinos. De su experiencia en estas labores se sintetizaron sus conocidos trabajos de divulgación.

Sobre ese retorno de Francia a Chile comentó en una entrevista: Yo pensaba que a mi regreso a Chile podría ganarme la vida como traductora de francés. Nunca pensé que iba a poder llegar a ser profesora universitaria y que iba a poder vivir del marxismo. Pero llegué en un momento de plena reforma universitaria y el marxismo empezaba a ser por primera vez materia de estudio en la universidad. Fueron años de auge del pensamiento de izquierda. En ese momento, gracias a mi libro, llegué a ser profesora y parte del grupo de académicos que discutía un currículo marxista para esa universidad. En ese grupo estaba Clodomiro Almeida, que luego fue canciller de Allende .

Son muchos los militantes de izquierda que se formaron políticamente con sus obras. Su libro Conceptos elementales del materialismo histórico, escrito en 1969, ha sido parte de la formación de los militantes de izquierda del continente desde que se publicó por primera vez.

En una entrevista concedida al periodista Rodrigo Ruiz el 14 de julio de 2014, Harnecker explicó la forma en que la teoría que estudió en Francia se volvió práctica a su regreso a América Latina: “Yo escribí mi primer libro en París, teniendo un conocimiento muy vago de la realidad latinoamericana. Sólo conocía mi propio país, Chile, y no lo conocía en profundidad. Las reflexiones e informaciones que se encuentran en mi último libro, Un mundo a construir, (nuevos caminos), han surgido luego de haber entrevistado a más de 100 dirigentes políticos y sociales de nuestra región, varios de los cuales ocupan hoy altos cargos en el sistema político en sus respectivos países. Una diferencia abismal, ¿no crees? Por ello creo que el libro ayudará a que mucha gente que conoció a la Marta de Los conceptos elementales..., y no leyó otras cosas suyas posteriores, ahora vea a la otra Marta que ha aprendido tanto de las luchas de nuestros pueblos y que propicia esa nueva cultura de la izquierda que tanto necesitamos”.