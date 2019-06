Jesús Cruz: Este paro no les va a resolver sus problemas, más bien deberían pensar en evolucionar, contar con una aplicación similar que los ayude a mejorar el servicio. Esto ya no lo van a detener ellos ni aquí ni en ningún otro país. Es importante que sepan que la desconfianza que como usuarios les tenemos y las tarifas altas son consecuencia de ellos mismos. Hoy día un usuario confía más en Uber que en un taxi normal. ¿Por qué? Porque un taxi normal te puede robar o te cobra más caro. Si quieren recuperar nuestra confianza, pues está en sus manos .

Raúl Ahualt comentó: Los servicios por aplicación surgen a raíz de una necesidad social y realmente a los taxistas no les gusta el cambio; lo malo es que toman la ciudad de rehén y ahorita es un caos. Yo tengo que venir todos los días de Cuernavaca y tuve que dejar mi coche en un estacionamiento y llegar al Metro. Soy afectado, pero supongo que hay gente que tiene que llegar al aeropuerto o a urgencias en un hospital. Esto es terrible .

De acuerdo con un sondeo entre transeúntes en el primer cuadro de la ciudad, el transporte de alquiler por medio de aplicaciones digitales no va a desaparecer de ningún país, y que el público opte por los taxis tradicionales dependerá de la calidad del servicio que ofrezcan.

Reina Pérez: Cuando uno pide servicio a un taxista éste pregunta: ¿para dónde va? Y cuando les responde uno, se arrancan y se van con malos modos. Entonces, estas aplicaciones obligan a los conductores a dar mejor servicio y trato amable. Tratan muy mal al pasaje, entonces, es lo que ellos mismos están provocando .

Hugo López: Me parece bien que se manifiesten los taxistas. Está bien que se regule el servicio tanto de aplicaciones como de ellos mismos para tener claro cómo deben ofrecer el servicio. Lo malo es que afectan vialidades. Hay tráfico por lo mismo .

Francisco: Hacen sus manifestaciones porque tuvieron mucho tiempo sin competencia y ahorita que ya tienen, pues quieren obtener algo más o algún beneficio extra. El servicio por aplicación yo lo he usado y es bastante cómodo, así como la tarifa .