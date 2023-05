Fabiola Palapa Quijas

Martes 30 de mayo de 2023

El Centro Nacional de Danza Contemporánea (Cenadac), que surgió en 1991 en la ciudad de Querétaro como resultado de la experiencia artística y docente del Ballet Nacional de México, fundado por la maestra Guillermina Bravo, es la única escuela en México que utiliza la técnica Graham en la formación de bailarines contemporáneos .

Su director, Orlando Scheker, explicó a La Jornada que, a pesar de que esa técnica no es bien vista por muchas escuelas, bailarines y maestros, eso no le quita la eficiencia que tiene para formar un cuerpo que ejecutará diversos lenguajes coreográficos. No formamos bailarines para que hagan Graham, sino que formamos bailarines con cuerpos óptimos para bailar y crear un lenguaje dancístico .

En palabras de Scheker, quien formó parte del Ballet Nacional de México, la importancia del Cenadac es la implementación de planes de estudio basados en la técnica Graham; esa ha sido su fortaleza, además de continuar con el legado formativo que dejó la maestra Guillermina Bravo, lo que la ha convertido en una escuela de excelencia en la formación de bailarines contemporáneos en dicha técnica en México y en una de las más importantes en Latinoamérica .

Scheker destacó que el Cenadac tiene toda la esencia de lo que fue el Ballet Nacional de México, de su acervo, y es importante rescatar todo lo que está en las instalaciones .

Recientemente, la escuela, que logró que la ciudad de Querétaro sea un referente de la danza contemporánea, se vio afectada por la falta de recursos, por lo que el pasado primero de mayo se fue a paro de labores y, aunque se reanudaron las operaciones, su situación es complicada.