Lunes 15 de mayo de 2023

Tenesí. Los pilares del blues Buddy Guy, Albert Castiglia y John Nemeth ganaron dos premios cada uno, y Tommy Castro se llevó a casa el galardón BB King Entertainer of the Year en los Premios Música Blues en Memphis, Tenesí.

Guy, guitarrista y cantante, ganó en las categorías de álbum del año y álbum de blues contemporáneo por The Blues Don’t Lie, informó la Fundación Blues, con sede en Memphis, en un comunicado de prensa.

Castiglia, también cantante y guitarrista, conquistó el premio de artista de blues rock y el primer galardón en la categoría de álbum de blues rock por I Got Love.

Nemeth, cantante y armonicista, triunfó en la categoría de álbum de blues tradicional por May Be The Last Time. También ganó en la categoría de instrumentista de armónica.