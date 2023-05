Detrás de mí la noche, de Noé Morales Muñoz y Verónica Langer, es acerca de alguien que indaga en los entresijos de su historia familiar. Por ser hija de inmigrantes vieneses en Argentina a finales de la década de los 30, perseguidos por los nazis y después exiliados en México, una mujer decide hurgar en los silencios de su pasado.

Todo esto me dio vuelta en la cabeza e hice una investigación sobre mi familia que se quedó en Europa; me acerqué a la historia y me di cuenta de que había mucho por saber; descubrí una especie de hilo en un laberinto que me llevo al rencuentro familiar y a la necesidad de no olvidar. Somos eso que traemos, con raíces profundas , explicó Langer.

Esta obra es un viaje al pasado y de cerrar ciclos; tiene humor; la he presentado en varios lugares. Creo que el camino del monólogo es al autoconocimiento, de enfrentarse cada noche a uno mismo. Contar la propia historia es una experiencia enriquecedora , puntualizó.

Si muero joven, no quiero flores, Cangrejo y yo, Variaciones sobre el café y La persona deprimida completan el programa que se organiza en colaboración entre el Centro Cultural Helénico, la UAM y la Sogem.

El primer Festival de Monólogos, que incluirá conversatorios y talleres, busca salvaguardar los derechos culturales de los grupos escénicos, así como diversificar la oferta teatral del país, con espacios donde las voces de los creadores mexicanos sean escuchadas , dijo Arnaud Charpentier, subdirector de Artes Escénicas de la UAM.

Más información y fechas en helenico.gob.mx, mexicoescultura.com, cultura.uam.mx y sogem.org.