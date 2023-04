“Desde luego un cartel de toros debe tener mucho colorido pero a la vez ser muy específico del quehacer en el ruedo, de suertes hermosas o de circunstancias de peligro, como una promesa de expectativas para el grueso del público, no para especialistas en arte vanguardista. Estética y drama no se pueden expulsar de una invitación elocuente a asistir a la función taurina. Lo que parecemos olvidar es que violencia y crueldad están en muchas expresiones promovidas por el mismo sistema: música, baile, contenidos mediáticos, publicidad mentirosa, vulgaridad, pero eso no se censura ni prohíbe, se considera libertad de expresión.

“Fotografías en lugar de pinturas −argumenta− no hacen atractivo un cartel taurino, lo desvirtúan, debilitando aquello que pretenden promover. ¿A la gente le atrae ver retratos de toreros boquiabiertos o más bien suertes vistosas y situaciones de peligro delante de un toro bravo? Las empresas ya no apuestan por el arte pictórico realmente taurino porque no quieren repartir ingresos sino ahorrar en favor de ellos, no de la fiesta. Eso se vuelve un círculo vicioso: no gastan en arte plástico para reducir costos y lo que logran es disminuir las entradas por esa promoción débil, poco persuasiva y nada vistosa.