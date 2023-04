Los roqueros afirmaron en un comunicado que el próximo disco de 10 canciones But Here We Are será una respuesta brutalmente honesta y emocionalmente cruda a todo lo que Foo Fighters sufrió durante el año pasado .

El primer sencillo es Rescued e incluye la siguiente letra: “I’m just waiting to be rescued / Bring me back to life / Kings and queens and in-betweens / We all deserve the right” (Espero a que me rescaten / Tráeme de vuelta a la vida / Reyes y reinas y todo lo demás / Todos merecemos el derecho).

El nuevo álbum se lanzará el 2 de junio y es producido por Greg Kurstin y Foo Fighters. Otras de las canciones que incluye son Hearing Voices, Show Me How, Nothing At All y Rest, la última de la lista.

Taylor Hawkins murió el 25 de marzo de 2022 durante una gira sudamericana con la banda. Tenía 50 años.