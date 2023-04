Esos inicios, precisó, no fueron sencillos, pues incursionamos con el estilo de una banda cien por ciento instrumental. El público fue quien hizo suya cada una de nuestras piezas y fue la publicidad de boca en boca la que nos hizo llegar hasta donde estamos. Incluso eso ayudó a que personas de la industria voltearan a vernos. Siempre decimos que nosotros no tenemos seguidores, sino amigos .

▲ El grupo presentará su sencillo El jazz es el nuevo punk. Foto cortesía de Sr. Bikini

Al respecto, Máscara del Mar sostuvo: Creemos en el poder de la música y decidimos incursionar en otros ritmos, adaptando nuestros gustos e ideas .

En el recinto de Donceles, retomó Big Máscara, realizarán un recorrido por su repertorio, pero queremos rencontrarnos con nuestro pasado, no nada más el musical, sino también el emocional. Queremos tomar fuerza para enfrentar el futuro; hemos vivido tiempos difíciles, pero aún no enfrentamos las crisis que se vienen, según los expertos .

La banda promete un espectáculo inolvidable para todos los amigos que los han acompañado en su trayectoria. Presentará el sencillo El jazz es el nuevo punk, parte de un material que lanzará a finales de año.

También prepara un musical teatral que será estrenado en 2024. Vamos a presentar esta obra escrita por Máscara del Mar y yo, en la cual la banda se escuchará de diferente manera. El concierto en el Teatro de la Ciudad será el parteaguas en la forma de disfrutar nuestra música en el futuro, añadió Big Máscara.

Sr. Bikini se ha presentado en diversos foros y festivales del país y el extranjero. Tiene cinco producciones de larga duración: Surf extremo (1999), Bikini manía (2005), Tres máscaras en acústico (2007), Con toda su fuerza en vivo desde el Multiforo Alicia (2009) y Apología (2015-2017), así como los epés The Young Hegel y Ukuleles desde casa, además de nueve sencillos: Bomberman, Ride The Wild Waves, Fuera ropa XX años, Pronto nos volveremos a encontrar, Una Navidad enmascarada, Better Times Are Coming, El espíritu humano, Tumba y It’s Chistmas Everywhere.

También han participado con su música en algunas películas: Run Run Bunny, de Mad Crampi; Órale Güey, de Ray Cebada; Nesio y Polos, de Alan Coton, y Un México perro, de Rafael Aparicio y Andrés Klimek. En 2023, editaron los nuevos sencillos: Big Fat Cat, Mi canción antes del fin del mundo y El jazz es el nuevo punk.