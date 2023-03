Descartes se presentó como un cuarteto, debido a que la pandemia y las decisiones personales hiceron que cambiaran los miembros. Dos años de pandemia han bastado para transformar al mundo y, con ello, el flujo de la vida nos lleva a enfrentar diversos cambios que abren un nuevo ciclo (...) Esta alineación fue nuestra familia durante 12 años y un comunicado no basta para expresar el enorme respeto y el amor que les tenemos como amistades y entes creativos , comentaron el año pasado para anunciar que Dafne Carballo (voz, guitarra y violín), Jorge Chávez (batería, percusiones y sampleos), y Andro Muñoz (piano y sintetizador) habían decido no formar parte de la próxima etapa de la banda por motivos personales.

Sin embargo, la noche del sábado, Descartes a Kant se exhibió como una banda luminosa y de fina ejecución que hizo, con rolas como Atascatto, Pedigree y My Sweetest Headache Waltz, que sus fieles seguidores enloquecieran en el estrépido. Al escuchar a este grupo es inevitable recordar a Sonic Youth, Nirvana, Mud Honey o Minor Threat, pero Sandrushka, Ana Cristina y Memo Ibarra rememoraron la esencia de la estética nacional. Y el público, en mood speed, degustó también Suckerphillia, Lovely Lips, The Mess, Raindrops of Poison y After Destruction, así como los riffs y batacazos imponían la ideología del mosh pit (saltar y bailar entre unos y otros) imaginario.

Tras hora y media de beats, la voz robótica despedía a la agrupación para anteceder a un encore con tres rolitas rápidas, a velocidad hardcore, como Motion Pic, Bull All My Drerams y Maniqui Bordello, que dejaron un alborozo sabor en los roqueros capitalinos que le cayeron al Museo del Chopo.