Mi alma necesitaba hacer esta película. Trabajo desde hace más de 15 años en temas durísimos que tienen que ver con la desaparición, con esta herida que atraviesa México de una manera tan brutal y que ha marcado la vida del país.

Una pregunta que rompía por la mitad

–Como en otras películas suyas, el hombre está ausente en El eco...

–En América Latina siento que hay cosas esenciales que compartimos. Una de ellas es la profunda desigualdad económica que existe. En el caso de México, el tema de la ausencia del padre es algo totalmente común y cotidiano.

“Tal vez yo no era tan consciente de ello y me llamó mucho la atención. Fue casi un estudio sociológico. Para Noche de fuego entrevisté a más de 800 niñas. Una de las preguntas era: ‘Cuéntame algo de tu papá’. Para mi sorpresa, creo que más de 70 por ciento de las pequeñas, esta pregunta las rompía por la mitad. A muchas se les mojaban los ojos y muchas tantas se quedaban en silencio. Es un agujero que existe en el alma de muchísimas niñas en México, muchos papás emigraron a Estados Unidos para buscarse la vida.”

–¿Cómo se logra esa intimidad?

–Al estar ahí, con la gente. Pasando mucho tiempo... y, a la vez, el riesgo de perder la construcción de la imagen, de la atmósfera de una cinta no es algo que quepa en mi cerebro. Es una de las cosas que más cuido. Siempre preparo mucho, siempre imagino la película, aunque en el caso de El eco fue una gran incertidumbre. Sentí miedo en muchos momentos de no lograr hacer una película potente, por esta sensación de que no había una tragedia. Temía que la vida cotidiana tal vez no fuera suficiente. Pero sí que lo es, y eso aprendí.