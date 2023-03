Dice Federico que los toreros con duende tienen la gratificación que está en el chispazo que vincula, que surge de repente. Rompiendo las reglas, volviéndose una con la muerte, simbolizado en las astas del toro.

El duende de Federico es irrepetible, al igual que el cante jondo, que no está escrito. Se transmite de padres a hijos como el arte de torear.

El duende quema la sangre, la flor de amor que agota, aparece y desaparece, enloquece a muchos y es búsqueda. Lo que no se encuentra, el asistir a la plaza de toros y no encontrarlo y salir frustrado como en la vida.

Dice Federico: La imaginación está limitada por la realidad, no se puede imaginar lo que no existe. Necesita de objetos, paisajes, planetas para ser, girar las relaciones entre ellos dentro de la lógica más pura, no se puede saltar al abismo ni prescindir de la realidad .

En última instancia, el duende no llega si no está presente la muerte, si no ronda el ruedo, si no tiene seguridad de mecer las ramas que todos llevamos y no tienen consuelo. El duende hiere y en la herida, que no cierra nunca, está lo insólito, la muerte...