Otra carencia histórica está en el deficiente acceso a métodos para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2021 encontró que 45 por ciento de las mujeres de 20 a 49 años no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primera relación.

El estudio, realizado por organizaciones civiles en colaboración con Unicef, también identificó que la mitad de las mujeres no se siente a gusto de hablar sobre la menstruación con familiares, compañeros y amigos, por lo que la viven y, muchas veces, la sufren en secreto.

Otro indicador que da cuenta de los pendientes en la materia es la anticoncepción posparto. La Ensanut afirma que es una de las estrategias más efectivas para prevenir embarazos posteriores no planeados o no deseados. No obstante, el promedio nacional es de 69 por ciento de mujeres que salen del hospital con alguna alternativa para este fin.

Por otra parte, a fin de ofrecer una opción informativa para niñas y adolescentes, se creó el juego V-Land en la plataforma de videojuegos en línea Roblox, el cual ofrece un espacio para conocer y normalizar todo lo referente a la menstruación. El videojuego, diseñado por la empresa Essity, busca revertir los prejuicios e ideas falsas en torno a este proceso fisiológico. La premisa es que la educación es más efectiva cuando se combina con entretenimiento.

De ahí la idea de recurrir al metaverso para enviar el mensaje de que las poblaciones infantil y adolescente vivan la menstruación sin estigmas ni tabúes, pues es una etapa normal del desarrollo y debe vivirse sin mitos ni inseguridades.