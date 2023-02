Consideró que no hay manera de que los integrantes de la SCJN puedan declarar la constitucionalidad de estas reformas, que de manera tan lamentable han disminuido los derechos políticos de las mujeres .

Ante decenas de miles de personas que llenaron ayer el Zócalo capitalino y se extendieron a calles aledañas, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) José Ramón Cossío Díaz dijo que confiaba en el talante democrático de los integrantes del máximo tribunal para declarar inconstitucional el plan B de la reforma electoral.

La concurrencia era variopinta: morenos y rubios; empleados y profesionistas; jóvenes y viejos, ciudadanos de a pie e integrantes de organizaciones partidistas, de grupos políticos y económicos o ex funcionarios de pasados gobiernos.

Estuvieron personajes como el empresario Claudio X. González; José Narro, ex rector de la UNAM; las cúpulas de PRI, PAN y PRD, encabezadas por sus líderes nacionales, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, respectivamente, y priístas como Enrique de la Madrid y Claudia Ruiz Massieu; Mariana Moguel, hija de la ex secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles; panistas como Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez, Kenia López y Javier Lozano (secretario del Trabajo con Felipe Calderón) y José Ángel Gurría, secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda en el sexenio de Ernesto Zedillo, entre otros.

En medio de un grupo de jóvenes, la gorra de uno de ellos destacaba entre el resto: Let’s make Mexico fifí again ( Hagamos un México fifí otra vez ). El mensaje no pasaba inadvertido para quienes se topaban con su portador y algunos incluso vitorearon su creatividad .

En pancartas y consignas se expresaron ideas: “No somos neoliberales, no somos corruptos y no queremos el plan B”, Ni chaira ni fifí, soy mexicana , Suprema Corte, no nos abandones y México libre y democrático .

Algunos también manifestaron sus tirrias: El INE no se toca, mejor vete a tu rancho , rezaba un cartel, pero el mismo ciudadano aclaraba en otro: Yo defiendo al INE y no soy clasista .

Varios de los defensores del instituto electoral evidenciaron cierto desconocimiento del contenido del plan B y hasta de los personajes que acudieron. Una muestra: decenas de ciudadanos se encontraron con el ex rector Narro. No podía faltar la selfi de recuerdo al lado del también ex secretario de Salud. Ante el alboroto en torno a su persona, algunos despistados preguntaron: ¿Ese quién es? , a lo que otros, aún más despistados, respondieron: es el rector de la UNAM .

Choque por García Luna

Aunque desde el templete los conductores decían que en esta movilización todas las voces caben, hasta las de simpatizantes del Presidente , en el otro extremo de la plaza estalló un choque de posiciones, que pudieron testificar quienes llegaron temprano.

En el edificio de las oficinas del Congreso de la Ciudad de México, legisladores de Morena desplegaron una gigantesca manta con el rostro de Genaro García Luna y el logotipo del PAN, en el que se leía: #GarcíaLunaNoSeToca.

El gesto causó el enojo de decenas de asistentes y la movilización de algunos congresistas del PAN, que subieron al inmueble para retirar la lona, mientras abajo, decenas de personas la destruyeron a jalones al grito de ¡México, México! Luego, los opositores recogieron los pedazos, cruzaron la plancha y lanzaron los restos tras la valla que circundaba Palacio Nacional.