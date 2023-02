Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. 4

Madrid. Europa ha sido una de las regiones del mundo más afectadas por la pandemia de covid-19, sobre todo por la virulencia de la propagación, el grado de mortalidad y la crudeza del drama social que provocó una delas crisis sanitarias más graves en las últimas décadas a nivel global.

Según la Organización Mundial de la Salud, sólo en los países europeos –que considera Rusia en este continente– la cifra de contagios desde el inicio de la pandemia ha sido de más de 273 millones, de los cuales han muerto 2 millones 187 mil personas. Estos datos podrían ser incluso peores si se toman en cuenta los centenares de miles de decesos que no forman parte de las estadísticas oficiales y que advierten de fallecimientos con síntomas covid , pero que al no contar con una prueba positiva confirmando el diagnóstico no se incluyeron en la cifra oficial.

A principios de 2020, Europa, como el resto del planeta, vivía al margen de la amenaza latente que suponía el virus del covid, que hasta entonces era visto como una epidemia focalizada en China y ni siquiera en todo el país asiático, sino en una pequeña región, Wuhan, donde tuvo su origen la propagación, según estudios científicos. Los países europeos miraban de reojo, ajenos a la amenaza y pensando que ese virus no saldría de China y en caso de salir no supondría ninguna amenaza para la región. Ni siquiera cuando se conocieron los primeros casos en suelo europeo, el 25 de enero en Francia y el 13 de febrero en España, que culminaron ambos en fallecimientos, se activaron las alarmas de los sistemas públicos, ni de los gobiernos ni de las instituciones de la Unión Europea (UE).

Más aún, cuando a partir del 21 de febrero en Italia se empezaban a activar medidas preventivas y crecía el temor a una propagación descontrolada del virus, el resto del continente seguía viviendo al margen de la amenaza; no se canceló ninguna feria internacional, los aeropuertos y los centros de transporte internacionales no tenían ninguna restricción, lo mismo que hospitales, asilos de ancianos o escuelas. Ninguna autoridad pública fue capaz de prever que unos días más tarde cambiaría radicalmente la vida de centenares de millones de personas en el mundo.

La UE constató la magnitud de la tragedia en un comunicado tres años después del primer caso detectado: Se ha alcanzado un hito macabro al confirmarse que las muertes por covid-19 en los países de la región europea han sobrepasado los 2 millones y el goteo de muertes, aunque con mucha menor intensidad, continúa al día de hoy, cuando todos coinciden en que el virus sigue vivo en todo el mundo.

Italia, el origen del foco en Europa

El 21 de de febrero de 2020 inició oficialmente la pandemia en Italia. A pesar de que se detectaron casos aislados y de que incluso se reportaron las primeras muertes por covid en España y Alemania, fue en Italia donde se propagó con virulencia la pandemia. Ni siquiera las medidas adoptadas, que incluyeron el estado de emergencia a principios de febrero, cuando se detectó a dos turistas chinos con la enfermedad y fueron confinados en el hospital Spallanzani de Roma, evitaron que días después los ojos de mundo miraran con asombro y temor la expansión de la enfermedad en Italia.

Fue hasta el 21 de febrero cuando se identificó al que ya se consideró el primer paciente italiano hospitalizado con covid-19: Mattia Maestri, un ciudadano italiano de 38 años. Eso precipitó las primeras grandes y drásticas medidas en el pueblo norteño de Codogno, en la región de la Lombardía, y de ahí se extendieron a las regiones limítrofes y después a todo el país. Esa provincia italiana fue la primera en Europa en decretar el cierre de comercios, de los colegios y de cualquier actividad pública, y finalmente el confinamiento de la ciudadanía en sus casas, que sólo podían saltarse por motivos excepcionales o por urgencias vitales.

Precisamente fue en la localidad de Codogno, en el corazón de Lombardía, el pulmón financiero y económico del país, donde se vivió con especial dramatismo aquellas primeras semanas de la epidemia. Y no sólo por el altísimo y rapidísimo número de contagios, sino por la alta mortalidad y por la falta de medidas por parte de la administración. En aquellos días, el gobierno italiano se debatía entre adoptar medidas draconianas y severas o ir poco a poco y analizando su evolución, sobre todo por las presiones de los poderes industriales y económicos. Y así se hizo, al menos los primeros días, cuando se miró para otro lado mientras las fábricas seguían trabajando de manera casi rutinaria. Al menos hasta que se firmaron los decretos que aislaron a cerca de 16 millones de ciudadanos y paralizaron durante dos meses una zona que incluía toda la región de Lombardía y otras 14 provincias italianas del norte: Módena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pésaro-Urbino, Venecia, Padua, Verbano-Cusio-Ossola, Treviso, Vercelli, Novara, Asti y Alessandria.