Ella ha sido testigo de una industria en constante cambio después del movimiento MeToo. Es difícil juzgar cuánto ha cambiado porque ese tiempo también me ha dejado cada vez más experiencia y tal vez haber encontrado más mi voz , afirma. Dicho esto, ella cree que las cosas realmente han cambiado, para mejorar. Recuerda el nuevo puesto en set: coordinadores de intimidad. Creo que lo importante es que sientas que puedes elegir si quieres tener uno o no, y hasta qué punto están involucrados .

Ritchie encarna a Kate, nueva obsesión de este amante de los libros y las relaciones tóxicas, Joe Goldberg (Penn Badgley), en la cuarta temporada de You. Es sombrío , dice la actriz a The Independent. Pero es posible que las personas aborrecibles sean muy atractivas. Eso definitivamente no es un mito. De hecho, muy a menudo eso juega con la capacidad de la gente para ejercer poder sobre alguien .

Integrante del grupo musical All Angels, Ritchie se graduó en arte dramático en la Universidad de Bristol. Obtuvo su primer papel en 2004 en el cortometraje The Open Doors, pero es recordada por su aparición en Harry Potter y el cáliz de fuego, en 2005. Ahora, protagoniza una historia basada en la novela del mismo nombre de Caroline Kepnes, en la que un restaurador de libros viejos de Nueva York es capaz de amar tan obsesivamente, que se convierte en un stalker (acechador) sociópata con la curiosodad de ser una persona contradictoriamente empática.

Cantar en armonía es encantador, afirma

Nacida en Londres, Ritchie asistió a una escuela privada para niñas en las cercanías de Dulwich, que, asegura, no era su ambiente. Pero durante su tiempo de estudiante de literatura inglesa en la Universidad de Bristol, fue parte de un exitoso grupo vocal llamado All Angels que recorrió el país interpretando música clásica para audiencias masivas. Había frenado mucho de lo que podía hacer en términos de fiesta , afirma. Recuerda su tiempo con All Angels con cariño. Suena muy cursi, pero cantar en armonía es algo realmente encantador y no había desarrollado la autoconciencia que obtuve en mis veintes, así que me sentía bastante libre . Las cosas que podrían molestarla hoy, por ejemplo, usar vestidos a juego, no la desconcertaron entonces. Estaba ganando mucho dinero y cantando con mis amigas. Fue increíble .

En la cuarta temporada de You, el personaje de Ritchie se rodea de gente rica pero frívola. Esa riqueza es más visible que nunca con Instagram , bromea. Y ahora, la crisis del costo de vida ciertamente hace que la brecha sea aún más marcada. Es una maravilla por qué nos gusta tanto ver programas sobre los ricos , reflexiona.

Visto a través de la mirada de Joe, You pinta a sus personajes como insufribles, insaciables e irresponsables. Sus vidas están libres de consecuencias , explica Ritchie. Mucha gente tiene que lidiar con los efectos de sus acciones, mientras tienes la sensación de que detrás de escena si las personas tienen suficiente dinero, pueden salirse con la suya. Hay personas que son lo suficientemente ricas como para mover los hilos y en definitiva lo hacen . Entonces, de forma natural, puede ser satisfactorio ver a los que lo tienen todo quedarse sin nada de repente. Incluso si es ficción. Es una especie de justicia . Ritchie hace una pausa. Quiero decir, no creo que eso deba extenderse a la muerte, pero definitivamente es parte de ella .

La primera parte de la cuarta temporada de You está disponible en Netflix.

Traducción Juan José Olivares