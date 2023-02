Fabiola Martínez

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, sostuvo que con el plan B, Andrés Manuel López Obrador “ahora podrá intervenir directamente –como jefe del Ejecutivo– en los procesos comiciales para favorecer a su partido o descalificar a sus adversarios”.

Al participar en una videoconferencia de la Universidad de Siena, Italia, señaló que la reforma altera los pilares de la democracia, lo cual abre la puerta a litigios.

Después de un repaso a los elementos más importantes que en su opinión tiene la reciente modificación a la ley, indicó que también la equidad en la competencia se rompe, porque permite que los gobernantes puedan utilizar la propaganda gubernamental para fines políticos e intervenir directamente en las contiendas .

Por ejemplo, dijo, el Presidente, que en México no puede ser relecto y, por tanto, no tiene por qué participar en una elección porque no está sometido su mandato en la renovación de las urnas, ahora podrá inmiscuirse en los procesos electorales.