Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 3 de febrero de 2023, p. 7

En 1955 Mamie Till Mobley comenzó una cruzada para hacer justicia a su hijo Emmett, de 14 años, que fue linchado por coquetearle a una blanca en una visita a sus primos en el Misisipi, quedando los responsables impunes todavía hasta ahora. La mujer escribió un libro sobre su historia, el cual ha sido llevado al cine por Chinonye Chukwu, realizadora nigerio-estadunidense.

Till: Justicia para mi hijo está protagonizada por Danielle Deadwyler, que comparte cuadro con Idris Elba en la producción de Netflix, Más dura será la caída. Hay un rigor interesante en ser una negra de 1955 que cura, es tierna y disciplinada , señaló la intérprete durante la presentación virtual del título.

La película está basada en una investigación que comenzó con las memorias de Mamie Till, pero que se fue nutriendo de tesis sobre el ambiente al sur del Misisipi a mediados del siglo XX, las clases sociales, el racismo y cómo todo eso convivía en un espacio. Esto está en la sique de los negros de Estados Unidos de alguna manera, así que sintetiza muchos enfoques, pensamientos, admiración y reverencia por este momento en la historia afroestadunidense , agregó.

Para Deadwyler, la historia de Till es una invitación a nunca mirar al otro lado, de no darle la espalda a nada. Es nuestra responsabilidad, como miembros de la comunidad, comprometernos contra las atrocidades, contra las ramificaciones de la opresión, y eso es lo que Mamie hacía. Si uno es oprimido, todos lo estamos siendo , señaló.

Sin embargo, la película también es importante para Deadwyler porque muestra aspectos más humanos de una figura a la que ella sólo conocía a partir de su lucha. Todas estas historias son parte de mi sique, de mi vida diaria. No estoy segura de mis pares, pero mi mamá me puso en una posición de aprender y estar preparada en una manera artística, académica y sociocultural, y no sé si los demás pudieron. Y esta película nos da la oportunidad de hacer, tener una conversación más rica sobre la intimidad de quienes fueron estas figuras, porque yo no tenía la información acerda de ella, tenía su imagen , aclaró.

Más allá de la causa que hizo de Mamie una figura, a la intérprete también le interesaba retratar a la persona. Los Till, eran una familia amorosa, y también es importante que podamos ver eso porque es por eso que luchamos, por amar y estar juntos. Piensa en cualquier país que esté batallando en estos momentos, sólo queremos ser y vivir , sostuvo.

Una historia que se repite