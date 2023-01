Reyes Martínez Torrijos

Lunes 30 de enero de 2023, p. 8

La difícil frontera entre venganza y justicia funciona como eje de la novela El último Metro, en la que los protagonistas, Martín y Miriam, toman la senda directa y brutal , explicó su autor, Francisco Pérez Arce.

El narrador dijo a este diario que lo que más le interesa es “la relación entre ambos personajes, que les permite decir: ‘Vamos a hacer otra cosa’. Son 11 días los que relato y en los que se provoca una transformación total que no podría haber sucedido bajo ciertas circunstancias. No hubieran cambiado así, si no se conocen. Quizá no lo hubieran hecho de esa manera, si no tuvieran una historia detrás”.

Pérez Arce (Tepic, 1948) refirió que en su sexta novela publicada en la editorial Itaca, los protagonistas no se conocen y casualmente se encuentran. “Están en un momento muy vulnerable. Él había sido un personaje que nunca tuvo un momento de crisis. Acaba de cumplir 50 años y de pronto se le cae el mundo encima. Un mundo clasemediero sin grandes problemas. El extremo, la punta de esa etapa crítica, es cuando lo secuestran.

Miriam siempre ha vivido en una situación vulnerable, viene de condiciones de vida muy difíciles. No tiene nada que ver con Martín. Son dos mundos distintos. Por eso puse ese título a la novela, ya que el Metro une muchos ámbitos. A ella acaba de sucederle una tragedia: una compañera de ella ha sido asesinada y está crisis. No tiene de dónde agarrarse; está prácticamente sola.

El relato está ambientado en la Ciudad de México, en la primera década del siglo XXI. A lo mejor entre 2001 y 2010, pero en realidad es entre 2004 y 2010. Son 11 días que empiezan en octubre o noviembre de alguno de esos años , agregó el también economista.