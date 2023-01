Sí hablamos, pero no puedo hablar porque me importa mucho, mucho, mucho, que logremos la libertad de Assange , señaló López Obrador ayer en su conferencia de prensa diaria, consultado sobre las declaraciones que emitió a La Jornada Kristinn Hrafnsson, editor en jefe de Wikileaks, en entrevista con la periodista Tania Molina la semana pasada, en las que Hrafnsson reveló que éste que fue uno de los temas que trataron.

Además, subrayó que Assange, no es un espía, sino un periodista, y lo que hizo fue dar a conocer información, igual que la información que dio a conocer al New York Times y otros medios, ¿y por qué a esos medios no se les juzga?, ¿por qué es a Assange?, Y que la estatua de La Libertad no puede convertirse en un símbolo vacío. Lo más importante es la libertad, estemos o no estemos de acuerdo .

Tras definir al presidente Biden como una muy buena persona y un buen gobernante, dijo que en este caso, como en otros, el estadunidense merece que se le tenga toda la confianza.