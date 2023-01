Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 24 de enero de 2023, p. 4

La reducción en el índice de percepción de inseguridad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para ubicarse en 64.2 por ciento (con una reducción de 9.5 puntos porcentuales), el nivel más bajo desde que se instituyó este indicador, refleja la confianza social que existe en torno a las políticas de seguridad pública que se han instrumentado, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia, el mandatario celebró la presentación del informe del Inegi –la semana pasada–, entre otras cosas por el reporte de homicidios que refleja que durante el primer semestre de 2022 se registraron 15 mil 561, cuando en ese mismo periodo de 2020 se reportaron 18 mil 57.