Periódico La Jornada

Lunes 23 de enero de 2023

Puebla, Pue., El juzgado segundo de distrito en materia de amparo penal determinó, a través del juicio indirecto número 869/2022-VIII-16, que fueron violados los derechos de Francisco Castillo Montemayor, quien estuvo en prisión durante 14 meses por oponerse al proyecto Parque Flor del Bosque del gobierno estatal que encabezó el panista Rafael Moreno Valle Rosas (2011-2017).

Como parte de la denuncia que el ex secretario de Medio Ambiente presentó contra varios ex funcionarios por los delitos de tortura, abuso de autoridad y tráfico de influencias, el juez Julio César Márquez Roldán ordenó que sean llamados a declarar el ex fiscal Víctor Carrancá Bourget y Roberto Flores Toledano, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia.

Otros implicados en la privación de la libertad de Castillo Montemayor son el ex secretario de Desarrollo Rural y Ordenamiento Territorial, Rodrigo Riestra Piña; el agente del Ministerio Público Roberto Armando Meneses Bonifaz, la jueza Idalia Arciniega Arias y Leonardo Jiménez Burgos.

Francisco Castillo ganó el amparo hace un par de semanas y ayer se dio a conocer que está por concluir el plazo del recurso de revisión que tienen los nueve ex servidores públicos inculpados para demostrar su inocencia.

El ex secretario de Medio Ambiente ofreció una rueda de prensa en la que contó con el respaldo de integrantes del Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión, encabezados por Carolina González Barranco, Miguel Ángel Rosas Burguess y Arafat Rosas, además de los abogados Samuel Porras y Tonatiuh Sarabia Amador.

Todos ellos son activistas y luchadores sociales que fueron reprimidos y en algunos casos sus familiares encarcelados por ser opositores al gobierno de Moreno Valle Rosas, quien el 24 de diciembre de 2018 pereció junto con su esposa Martha Érika Alonso, en ese entonces mandataria estatal, al desplomarse la aeronave en que viajaban.