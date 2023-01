Hernán Muleiro

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Lunes 23 de enero de 2023, p. 8

¿Personajes que abandonan la civilización para alejarse de las formas convencionales y reflejarlo en la música? ¿Mariguanos presos en la producción nipona de Hair? ¿Maestros de los riffs satánicos peleando contra yakuzas? ¿El bajista del mejor combo experimental partícipe del secuestro de un avión? Todo esto es parte de Japrocksampler, libro del músico Julian Cope (The Teardrop Explodes), editado en español por el sello Contra, el cual abarca desde los inicios del rock en su fase imitativa hasta los rupturistas heavy, algunos creadores de un estilo tan particular que aún no ha sido igualado.

Una investigación que refleje los detalles sobre cómo el rocanrol llegó a los extremos del universo puede sostenerse en una fe religiosa o científica, lo que no quita detalles que abarcan geografía e historia. Cope relaciona a la música con el auge económico provocado por el requerimiento bélico de Estados Unidos a Japón como proveedor de armas y municiones, acontecimiento no muy alejado de los comienzos de esta historia, cuyo génesis incluye la imposibilidad de pronunciar correctamente el término rocanrol.

En Japón, The Ventures fueron tan influyentes como The Beatles, el sonido surf y su afinación con una relación directa con la música ancestral, hicieron un estilo que tenía un término propio: eleki, con Takeshi Terauchi como uno de los conversos más famosos. Los cuatro de Liverpool, en cambio, fueron recibidos con porcentajes iguales de odio y fanatismo, cuando muchos jóvenes se opusieron a su presentación en un auditorio considerado sagrado. También las producciones del excéntrico Joe Meek tuvieron su eco en Oriente; Telstar fue el mayor éxito de Meek, una celebración surf de la entonces reciente conquista espacial.

Otra parte tiene que ver con el desarrollo de la música electrónica experimental, en los momentos previos a su entrada en la música popular, así es como la musique concrète, además de Stockhausen y otros compositores fuera de lo ordinario, lograron un intercambio conceptual con formas artísticas y filosóficas, cambiando y siendo modificados por una cultura a la que no habían tenido acceso antes. En este capítulo, Yoko Ono juega un papel fundamental, siendo la conexión con John Cage un gran disparador para los compositores locales, y su riqueza conceptual también tuvo un peso específico en una era anterior a Lennon.