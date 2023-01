Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 19 de enero de 2023, p. 4

El juicio que se lleva a cabo en Nueva York en contra del ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna deberá arrojar información del nivel de involucramiento que pudieron tener los agentes o autoridades de Estados Unidos, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestionó: ¿Cómo esta doble vida? Por un lado, se le premia y, por otro, él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada. ¡Y de qué manera no se enteran! Ahora sí que nadie se enteró, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación .

El mandatario consideró que en este proceso, que ya dura tres años desde la aprehensión de García Luna en Estados Unidos, la fiscalía deberá aportar las pruebas correspondientes. ¿Cómo van a tener a una persona tres años detenida y va a juicio y no tienen pruebas? Sería un fiasco. Más que eso, una injusticia, pero sí han transcurrido tres años y se habla de muchísimos testigos .

García Luna está acusado de recibir sobornos para proteger al cártel de Sinaloa, vincularse con delincuencia organizada y mentir a la autoridad judicial.

En su conferencia del miércoles, López Obrador se manifestó a favor de que autoridades estadunidenses testifiquen. Dijo que el juicio determinará hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias .

Interrogado sobre el proceso legal, pidió esperar, en particular, sobre la posible vinculación del ex presidente Felipe Calderón, pero anticipó que si bien tiene diferencias con su antecesor, no pretende iniciar acciones en México en su contra.