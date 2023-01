El segundo largometraje de David Zonana es Heroico. Se estrenará en el Festival de Cine de Sundance, que comienza este jueves; posteriormente se presentará en la Berlinale. No obstante, el mayor interés del joven director es que el público mexicano pueda ver esta película. Fue hecha para verse en México y es lo que más me emociona. Cuando la gente tenga acceso a este filme va a ser lo más enriquecedor para mí , indicó en entrevista.

Mundo hermético

Adicionalmente, plantear el universo en el que se desarrolla Heroico también representó un arduo trabajo de investigación para el cineasta y su equipo. El mundo militar en México es bastante hermético, no entra ni sale mucha luz, mucha información; y la responsabilidad con que abarqué el proyecto iba de la mano. Me sentía con la responsabilidad de hacerlo de forma realista, de no tomarme libertades, sino de hacer una averiguación por medio de entrevistas con gente que haya estado, o que siga, dentro de las fuerzas armadas, y eso fue parte de lo que enriqueció la película , dijo.

Ese trabajo, junto con el hecho de que el protagonista y otros de los actores son ex cadetes de distintas escuelas militares, así como la consulta bibliográfica de la historia de la institución militar, fueron cruciales para escribir la historia. No me hubiera atrevido a crearla ni una línea narrativa sin antes llevar a cabo una investigación exhaustiva, que incluyó visitas a distintos sectores de ese mundo en el país”, explicó el cineasta.

Para ambientar la historia, Zonana puso especial atención en el aspecto visual. Hubo un trabajo pormenorizado de los departamentos de arte, ambientación, vestuario. La película fue muy demandante por la cantidad de gente involucrada, tanto detrás de cámaras como frente a ellas, y por el mundo que se tenía que recrear , detalló.

Además, quería indagar en las motivaciones de quienes eligen una carrera militar, porque sabía que había algo ahí que se tenía que contar, que tocara los temas la identidad, la violencia, la disparidad social también que tienen mucho que ver en la motivación de los cadetes cuando ingresan .

Se prevé que Heroico se estrene en la segunda mitad del año en México, luego de su participación en festivales internacionales.