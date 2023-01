M

i padre era de San Vicente de la Barquera, pequeña población pesquera de Cantabria, en España, entre Asturias y Santander. Siendo yo muy niño mi padre me ordenó enérgico: ¡Tú habla como mexicano porque eres mexicano! Y sí, yo nací en la calle de Miguel Shultz, en la colonia San Rafael, arriba de una taquería. Ahora, los toros fue la relación con mi padre, no hubo otro tipo de conexión, él me enseñó a torear y me acabó de enseñar Paco Llopis, que fue restaurantero y antes mozo de espadas de Carlos Arruza. Ah, otra cosa que me enseñó mi padre fue a apreciar la ópera , comienza José Cueli, Pepe para sus amigos, con un increíble y premiado historial como académico, escritor, sicoanalista, colaborador de La Jornada desde que inició y tenaz aficionado a la fiesta de los toros.

“Mi nombre completo−agrega Pepe− es José Saturnino Ignacio del Sagrado Corazón de Jesús Cueli y García. Ojo, esa y griega originalmente era una coma, no residuo de nobleza. Como comunicación el toreo se volvió externo, como los medios, pero la fiesta de los toros es un sistema educativo antes, durante y después. Si no hay sangre, no prende. Me cae gordo Hemingway por snob y por ir detrás de un torero como Ordóñez. Norman Mailer habló de El Loco Ramírez sin alharaca. Se necesita verdadera pasión para hacer lo que te gusta.”

“Estamos en una época de subjetivismo desbocado −prosigue el también fundador de la escuela de siquiatría en el Hospital Militar−, puedes contabilizar las suertes hechas por un torero o puedes percibir la esencia de ese torero. Si en la actualidad éstos no saben matar es porque no saben torear. Pegar pases es otra cosa. Ojalá pudieran decir como yo: sé trabajar, por eso sigo trabajando, aunque un día de mi cumpleaños me asaltaron en mi consultorio. Pero a los 89 años he vivido a toda madre, me han otorgado infinidad de premios, medallas de la UNAM y reconocimientos, etcétera, pero esta fractura de cadera y fémur dando clases me ha vuelto más precavido. Por fortuna, el doctor Marcial me operó brillantemente.