L

a democracia peruana pende de un hilo. Es difícil entender lo que pasó, porque raya en el surrealismo. Un presidente del pueblo, en sentido literal, un maestro de escuela primaria, sindicalista de izquierda, provinciano y sombrerudo, llegó a la presidencia de un país de pobres.

Desde el primer día de su gobierno se rodeó o se vio rodeado de consejeros, asesores, amigos, parientes cercanos y lejanos, pedigüeños, inversionistas y las huestes de su partido que lo llevó al poder. Los ministerios se repartieron con facilidad, en casi la mayoría de los casos, con gente incompetente, arribista o currupta.

La excepción radicaba en el Ministerio de Economía y en el Banco de la Reserva, dos cargos donde no se podía improvisar, donde no valían los compadrazgos. En el Banco de la Reserva el nombre ya estaba cantado, Julio Velarde, que había sobrevivido a cuatro periodos consecutivos y varios presidentes. Por más de 30 años en Perú no había devaluación y la economía había crecido a un ritmo importante. En el Ministerio de Economía se rumoraba que sería Pedro Francke, economista con múltiples credenciales relevantes y que se lo consideraba parte de la izquierda caviar y que puso condiciones para aceptar el puesto. Luego vendrían otros especialistas a ese ministerio.

Casi todo lo demás fue un desastre, salvo algunas excepciones que ingenuamente creían que podían hacer algo por Perú, con ese gobierno incompetente, incapaz, corrupto, clientelar y mal aconsejado. Para colmo, su contraparte, los miembros del Congreso unicameral, eran igual de incompetentes, desarticulados, gandallas, arribistas y golpistas, salvo honrosas excepciones. En tres ocasiones, se intentó vacar (destituir) a Castillo y la derecha golpista nunca obtuvo los votos suficientes.

La derecha tenía toda la intención de derrocar a Castillo, pero por la vía legal y constitucional. Lo consideraban un paria, un ignorante, una vergüenza, un cholo de mierda y había que liquidarlo, buscar cualquier pretexto. Y en eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador al considerar que había toda una conspiración de la derecha racista y clasista contra Castillo, pero ellos no dieron el golpe.

Paradójicamente el autogolpe lo dio Pedro Castillo, al dar un discurso en cadena nacional, con la voz cortada y las manos temblorosas, suprimiendo al Congreso, las autoridades judiciales y demás instancias. Se proclamó como dictador, como décadas antes lo hizo Al­berto Fujimori y casi con sus mismas pa­labras.