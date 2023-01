“Este proyecto se me ocurrió en la pandemia. Teníamos muy pocas cosas que hacer, excepto ponernos a estudiar, y una tarde que estaba estudiando encontré un disco de bajo solo de Rodrigo Castelán; yo me ponía a estudiar arriba de ese disco. Entonces pensé: ‘¿Por qué no grabo algo con Rodrigo?’ Así empecé esta aventura”, nos platica el maestro.

–¿Tu elegiste los temas del proyecto o los amigos te fueron proponiendo el contenido?

–Algunos yo los elegía, otros me los proponían. Unos son composiciones exclusivas que me regalaron amigos músicos. El primer disco es básicamente a trío.

–El segundo es con la Big Band.

–Es correcto, con la Big Band Jazz de México como base, pero también con muchos músicos invitados.

–¿Cuánto tiempo llevas con esa big band?

–Como... 23 o 24 años, desde que se creó.

–Todo el tiempo ahí

–Sí, excepto por tres o cuatro años, que estuve viajando mucho con el maestro Manzanero; iba y venía de la Big Band, y dejaba algunos bateristas que me suplieran… fueron unos cuatro años así.

–¿De qué años hablamos?

–Fue de… 1998 a 2002, más o menos.

–¿Qué haces específicamente en estos días?

–Estoy terminando de mezclar este tercer disco. Estoy haciendo una gira con Raúl di Blasio, Francisco Céspedes y Susana Zabaleta. También participo en la Orquesta Moderna del maestro Rosino Serrano. Y empezamos una gira con la Big Band Jazz de México.

El tercer volumen de Mar i o García & Friends incluye los temas: Maria n a (de Mario García y Marco Tulio Rodríguez), Nool (Iván Núñez), Nipón blues (Ricardo Benítez), MG (Daniel Navarro), Rod’s mood (Rodrigo Castelán), Me fly (Carlos Gallegos), Columba (Cristóbal López), PM (Pepe Morán), Prime time (Rodolfo Mendoza Dennis), Agosto 26 (Alberto García), Los cocayitos (Mario Patrón), Impresiones (Manuel Cazares), Remedios (Leonardo Sandoval), Taking a chance on love (Vernon Duke), You stepped out of a dream (Gus Kahn) y Stranger in paradise (Robert Wright).

Es la pasión que se esparce surco a surco.

Salud