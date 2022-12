El mandatario local señaló que pediría a la fiscalía de justicia de la entidad revisar el asunto y aseguró que su administración dará acompañamiento jurídico y económico a la familia de la víctima. López Obrador le expresó su confianza: Alfredo es sensible, sabe que no deben cometerse injusticias .

El Presidente agregó que estaba por ser liberado el periodista y activista Irving García, detenido en octubre de 2022 por acusaciones de supuesta extorsión y secuestro exprés de un niño.

Garantizó que se dará toda la protección que requiera a Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, amenazada por el crimen organizado.

También aseguró que solicitará a las autoridades de Oaxaca atención por el asesinato de Alexander Martínez, a manos de un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, y que se revisará la detención hace dos años de la activista indígena Kenia Hernández, acusada de diversos delitos porque como medida de protesta liberó los pasos en varias casetas.

Ante la cascada de casos y señalamientos que ayer se presentaron en la conferencia, López Obrador dejó en claro que se trata de un espacio de diálogo circular en el que se expresan opiniones sin censura. “Pero eso no significa que lo que aquí se dice es la verdad absoluta, y que no queremos convertir estas mañaneras en un tribunal ni de juicios sumarios ni mucho menos de linchamientos políticos. (…) Se pueden mencionar muchos nombres, pero eso no significa que ya son culpables. Y todo mundo tiene derecho a la defensa y a la réplica.”