El vocero reiteró que la postura de los padres es que no hay evidencia científica de que los muchachos estén sin vida. Recordó que algunos elementos en los que se basó la investigación, como chats, fueron desechados por ellos.

“Para nosotros eso se desecha (los chats), de ahí viene la confrontación con el gobierno, porque es su informe; y por eso nosotros tuvimos mucho cuidado para que los datos se valoraran a través de los expertos; entonces hoy vivimos así, nos quedamos con eso, y el gobierno se queda con eso, con el informe de Encinas.

Mientras los padres decimos que si hay pruebas científicas, adelante, podemos decir que ya no están los chavos vivos, pero si no lo hay, entonces hay que continuar; en las reuniones con el gobierno se ha planteado eso, de que hay líneas pendientes, y sigamos en la búsqueda con vida, y sin vida, claro, en el campo que igual se mantiene hasta hoy , afirmó Ortega.

No obstante, aseguró que la búsqueda de sus hijos es muy lenta, no como ellos quisieran; aunque insistió en que no pierden la esperanza de encontrarlos en los dos años que le quedan de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque, aseguraron, aún no olvidan que el actual mandatario prometió ayudarlos a encontrarlos.