Arturo Sánchez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Sábado 31 de diciembre de 2022, p. 3

Al hacer un balance de los indicadores económicos al cierre del año, el presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó ayer que en lo que queda de su administración el producto interno bruto (PIB) podría crecer a una tasa anual de cuando menos 3 por ciento.

En su habitual rueda de prensa en Palacio Nacional, subrayó que se debe seguir vigilando la inflación, pero destacó que la economía mexicana se ha ido recuperando de la caída de 17.8 por ciento que tuvo el PIB en 2020 a raíz de la pandemia de covid-19.

No vamos a traer cero crecimiento en el sexenio, vamos a tener crecimiento, aunque sea de poco más del uno por ciento anual durante nuestro gobierno. No es poca cosa para esa caída de 17.8 por ciento que no se veía desde 1933.

Dijo que si bien se puede considerar que hay poco crecimiento económico, su gobierno está apostando al desarrollo y a una mejor distribución de esa riqueza.

La mayor parte del presupuesto está siendo orientada a atender las necesidades de la gente más pobre del país , aseguró.

Al comparar el crecimiento del PIB en el tercer trimestre de 2022 con otros países, López Obrador resaltó que con un aumento de 0.9 por ciento México está por encima de países como Italia, Alemania o Japón.

Aumento al salario mínimo

Celebró que con el aumento del salario mínimo programado para el primero de enero, que pasará de 172 a 207 pesos diarios, su poder adquisitivo se habrá recuperado 90 por ciento en comparación con 2018.

Sobre el precio de las gasolinas, afirmó que ha bajado, como fue su compromiso de campaña. Por ejemplo, dijo, el litro de la Magna bajó 6.8 por ciento de 2018 a 2022 y pasó de 23.47 pesos a 22.21, mientras en el sexenio de Felipe Calderón tuvo un aumento de 22 por ciento y en el de Enrique Peña Nieto se incrementó 42.8 por ciento.