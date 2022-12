Sus padres se enamoraron de mí, me firmaron un papel para tener su custodia y para que no me arrestaran si viajábamos fuera del estado. Me la llevé de gira , dice Tyler describiendo el comienzo de la relación con una adolescente cuya identidad preserva.

Actos criminales

El texto afirma que después de conversar sobre su vida y su edad en un cuarto de hotel, el intérprete de éxitos como Livin’ On The Edge, Crazy o Fly Away From Here le practicó varios actos sexuales criminales , y la envió de vuelta a casa en un taxi.

El año siguiente, prosigue la demanda, Tyler le habría enviado pasajes para que Holcomb le encontrara en la ciudad de Seattle donde la banda tenía programado presentarse. Tras el concierto, el cantante habría nuevamente abusado de ella.

Finalmente, Tyler fue a la casa de la joven y consiguió la autorización de custodia de su madre.

La demanda civil, que pide compensaciones económicas que sean determinadas por el tribunal, asevera que el acusado “coaccionó y persuadió –a Holcomb– para que creyera que se trataba de una ‘relación amorosa romántica’”.

En 1975, la joven habría quedado embarazada y tras un incendio en el apartamento en el cual vivía, Tyler la habría presionado para abortar argumentando su temor a que el feto sufriese por complicaciones a consecuencia de la inhalación del humo.

Holcomb, ahora devota católica y activista en contra del aborto, introdujo la demanda en el contexto de una legislación del estado de California que está por expirar y que elimina las limitaciones temporales para las demandas de abuso infantil y acoso sexual.