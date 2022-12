L

as decisiones sobre las grandes inversiones o gastos del gobierno no sólo deben ser vigiladas por el Legislativo; la ciudadanía debe también ser consultada y participar en la deliberación al respecto. Eso es lo que un grupo de ciudadanos y la bancada de Morena están demandando con motivo de la decisión del gobierno de Chihuahua de adquirir la denominada Plataforma Centinela, una torre y un sistema de vigilancia en toda la entidad que tendrá un costo total de 4 mil 200 millones de pesos, de los cuales se desembolsarán 920 millones en 2023.

Los principales cuestionamientos al enorme gasto decidido por el Ejecutivo y el PRIAN en el Congreso del estado son: en Ciudad Juárez, donde se construirá la Torre Centinela, de 23 pisos para albergar el cerebro de dicho sistema, la falta de infraestructura urbana adecuada favorece la inseguridad de las personas y de las familias: según el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 23.4 por ciento de la enorme área urbana no está asfaltada; en muchas colonias el alumbrado público es inexistente o no funciona. El sistema de transporte urbano es uno de los peores de la República. Todo esto, y no la falta de cámaras de vigilancia, es lo que contribuye a elevar los altos índices de criminalidad.

Hay un enfoque miope de la seguridad: se pone todo el énfasis en la prevención situacional y no se atacan las causas sociales. Lo que se pagará por la Plataforma Centinela este año es 65 por ciento mayor que el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano. No hay estrategias para la prevención y atención a adicciones, ni para la reconstrucción del tejido social o para atender el abandono escolar o los jóvenes en riesgo.

Seguritech, empresa a la que se le pagarán los 4 mil 200 millones de pesos, ha sido muy cuestionada. Es una firma que ha florecido desde que inició el famoso combate al narcotráfico de Felipe Calderón. Su propietario, Ariel Zeev Picker Schatz, fue muy favorecido por David Korenfeld, durante la estancia de éste en la Comisión Nacional del Agua y antes en la Comisión de Aguas del Estado de México. Durante el peñismo, Seguritech recibió más de 22 mil 300 millones de pesos en asignación directa, por diversas entidades de la República, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Gana con la inseguridad pública, no con la seguridad (https://bit.ly/3WltOYV).