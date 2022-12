“Punto de partida se gestó desde 2017 cuando celebré los 25 años de Los de abajo, me reuní con parte de la alineación original y en ese entonces queríamos hacer un nuevo disco, nos pusimos a trabajar y compuse seis canciones para ese disco, pero sólo salió una la que se llama Este ritmo que en se entonces la dediqué a los 50 años del movimiento estudiantil de 1968.

Mi nuevo disco es personal donde recojo lo hecho musicalmente en 15 años, es humanista, abierto al mundo, refleja lo que soy y lo que es mi entorno, soy parte de una generación de músicos que crecimos con el zapatismo y con los movimientos de rock mestizos. Es el disco más maduro que he hecho, contiene canciones de varias etapas, que maduraron y salieron en el momento que tenían que salir , aseguró Líber Terán.

De las rolas que sobraron, tomé dos y me puse a componer más, además revisé todos mis temas desde 2007, justo cuando me hice solista, los trabajé con con el productor colombiano Felipe Álvarez, quien trabajó con bandas como Bomba Estereo y Monsieur Periné, empecé a sacar el disco a manera de baraja, sencillo por sencillo , compartió Terán.

Para el músico mexicano Punto de partida representa una nueva etapa en su vida, después de terminar su matrimonio de 10 años y de Los de abajo, ese disco es cerrar una etapa e iniciar otra , lo que le da significado al nombre del disco.

Incluye canciones de diferentes épocas, como Una descarga hecha en 2021 con un enfoque humanista y pacifista con respecto a la guerra en Ucrania.

“Cuando inició la pandemia me surgió la idea de hacer un disco largo y aproveché el tiempo del confinamiento para detallarlo, pero tenía que presentar algo porque sino no lo hacía, no estaba presente con el público, saque siete sencillos durante ese tiempo.

La música en español la veo como un florecimiento interesante, hablo del corrido tumbado y el reguetón, no son géneros que me gustan pero a los jóvenes les encantan, además que en la actualidad hay más variedad de música y fácil acceso a ella que antes , finalizó Líber Terán.

El nuevo disco ya se encuentra en todas la plataformas digitales de música, para conocer más del cantante y sus giras se puede ingresar a su página www.liberteran.com