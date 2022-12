Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 18 de diciembre de 2022, p. 5

Mientras miles de argentinos abarrotan el centro de Doha antes de la final de la Copa del Mundo, el presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Yon de Luisa, trabaja en horario nocturno a través de videollamadas con el director de selecciones nacionales, Jaime Ordiales, para estructurar el siguiente ciclo mundialista rumbo a 2026. Según fuentes consultadas en el organismo, lo más urgente no es por ahora la elección de un nuevo seleccionador, sino el análisis de los tres años recientes en que el argentino Gerardo Martino se mantuvo en el cargo.

De Luisa anunció cambios estructurales, como la cantidad de extranjeros, ascenso y descenso luego de la eliminación del Tricolor en la fase de grupos del torneo. Sin embargo, afirman desde la FMF, no se prevé ninguna asamblea con dueños de Liga Mx de manera extraordinaria ni ajustes en el sistema de competencia para lo que resta del año.

Los ciclos en las federaciones de futbol, recuerda el ex directivo y empresario José Antonio García, terminan con cada Mundial y para dejar la presidencia no es necesaria una renuncia. A pesar de eso De Luisa seguramente va a repetir , advierte. Porque no sólo genera mucho dinero en la selección, sino también está metido en el comité para la Copa de 2026. Pero deportivamente es un fracaso. Se necesita de gente de futbol que sepa y le haga ver a los dueños que, si no toman cartas en el asunto, se les va a acabar la gallina de los huevos de oro .