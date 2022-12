No mezclar los tipos de vehículos. Bicicletas, motos y transporte público deben ir por calles secundarias.

Por su parte, la iniciativa de LGHCTI establece que el Estado debe apoyar la investigación, garantizar el acceso abierto a la información y proveer los recursos y estímulos suficientes, oportunos y progresivos; sin embargo, no determina un porcentaje mínimo que garantice su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se publicó en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa del Ejecutivo federal respecto a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) que sustituirá a la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002; en ésta, el Estado debía otorgar uno por ciento del Producto Interno Bruto al gasto en investigación científica y desarrollo, empero de 2002 a 2019 no se alcanzó ni 0.5 por ciento.

Causa preocupación nueva ley de ciencia al no definir inversión

C

Sincronizar adecuadamente los semáforos.

Eliminar todos los cuellos de botella.

Arreglar la curva exagerada en el paso a desnivel de avenida Masarik y Periférico, que resultó de no quitar la casa de la mamá de Miguel Alemán.

Nota: Estuve a cargo de los semáforos del Distrito Federal de 1979 a 1983 y de 1989 a 1993, cuando decían que la vialidad estaba bien porque con la gasolina tan cara, pocos usaban el coche .

Javier Aspuru Lloréns

Oposición sin candidatos de altura

Hay tantos aspirantes a la Presidencia de la República en la oposición que es posible que tomen como referencia el desempeño de Fox o Peña Nieto y crean que pueden entregar mejores resultados que cualquiera de estos dos, tal apreciación es muy posible y con cierta facilidad. Aún no asimilan que la marca impuesta por el actual titular del Poder Ejectuivo, Andrés Manuel Lopez Obrador, es muy alta y que difícilmente se podrá siquiera igualar el desempeño. No se esconde de la prensa, ha mantenido la paridad del peso frente al dólar, ha realizado obras sin endeudarse, los energéticos no han aumentado de precio de manera real, el salario mínimo ha tenido un aumento significativo, combate frontal y sin concesiones a la corrupción. En definitiva, deberían pensarlo dos veces quienes, desde la oposición, pretenden la candidatura a la Presidencia. ¿Qué otra propuesta atractiva pueden ofrecer?

Fernando Quiroz Nácar

Invitaciones

Brindis de fin de año por solidaridad con Cuba

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba tiene el agrado de invitar a su brindis de fin de año, que se realizará el próximo sábado 17 de diciembre, a partir de las 19 horas, en Madero 71 interior 4, a media cuadra del Zócalo de la CDMX. Vamos a celebrar un 2022 de triunfos y grandes satisfacciones para la solidaridad con Cuba. Las aportaciones en bebidas y alimentos que lleven serán bienvenidos.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba. Irene Gatica, Líbano Bretón, Ana Rodrigo, Aline Pérez, Esteban Rivero y Tamara Barra.

Se buscan lectores de Julio Cortázar

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México invita al ciclo Se buscan lectores. Con la lectura del libro: Los autonautas de la cosmopista, de los autores Julio Cortázar y Carol Dunlop. Un viaje atemporal París-Marsella. Hoy a partir de las 19 horas. Enlace de zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM. Código de acceso: galatea22. Los esperamos para reencontrarnos con un clásico. Compartiremos por escrito nuestras emociones de su lectura. Además brindaremos por el cierre de año con nuevos autores.