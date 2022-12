Néstor Jiménez y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 9 de diciembre de 2022, p. 5

Si son graves las modificaciones adicionales aprobadas en San Lázaro en materia electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que pedirá que se quiten , e incluso ofreció enviar otra iniciativa.

En su conferencia de ayer, el mandatario fue consultado sobre los cambios avalados por los diputados de Morena y sus aliados de PT y Verde Ecologista, que no eran parte del proyecto que él presentó.

Esas reformas, negociadas por las tres fracciones aliadas, permiten a los partidos políticos mantener su registro aun sin conseguir 3 por ciento de votos en comicios federales, pero logran 3 por ciento de los sufragios locales en 17 entidades.

Además, los autorizan a conservar como ahorros parte de los recursos que no hayan ejercido en un año fiscal para usarlos al siguiente.

López Obrador pidió esperar una revisión de la minuta enviada al Senado; adelantó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudirá hoy otra vez a la conferencia en Palacio Nacional para explicar el contenido de lo aprobado por los diputados en la madrugada del miércoles.

Esto se aclara ...

Llamó a que no haya distorsiones y se analice bien, porque hay mucha manipulación .