ólo la derrota humillante puede generar niveles de odio y mentira como los que se derramaron en la Cámara de Diputados la noche del martes.

La oposición al gobierno de la 4T hizo acopio de su catálogo de adjetivos y falacias para tratar de golpear una iniciativa de ley que todos, fuera de ellos, consideran necesaria, pero eso no fue lo peor.

El asunto es que no proponían nada más allá de la destrucción. Demoler la iniciativa era la idea, pero no ofrecían opciones. Uno tras otro los diputados del PAN, del PRI y del PRD insultaban y mentían, pero nada más.

Sabían que el INE sería tocado y que no tenían ninguna forma de frenar el golpe. Un diputado naranja se instaló frente al atril y saturó de injurias y falacias todo el ambiente del recinto. La derecha sabía con certeza que mentía, pero después de finalizar su intervención de cinco minutos fue aplaudido y felicitado al regresar a su curul.

Santiago Creel, al frente de los trabajos, parecía sufrir de un ataque de cólicos, según lo delataban los gestos que mostraba a cada momento durante la sesión, pero especialmente cuando los de su lado –perredistas, priístas o panistas– emitían insultos, fracturaban la historia e inventaban relatos, pero no proponían nada.

Tal vez por eso sugerían que al INE no se le tocara, no tenían ninguna propuesta para competir contra la que venía del Zócalo, estaban vacíos de ideas, su tarea fue destruir y destruir. Por más que lo negaran tenían bien claro que la gente, esa de la que dicen ser representantes, está por el cambio, pero la meta, su meta, era destruir, no complacer al respetable.

La tarea se inició hace mucho con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas y se hizo fuerte con Ernesto Zedillo, que no fueron los constructores que se requerían, pero sí se convirtieron en los destructores por los que el país se sumergió en una crisis que en algún momento pareció infinita.