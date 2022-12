E

n el destino de un auténtico luchador social siempre existe la posibilidad de ir a la cárcel. Toca intereses muy poderosos que estarán pendientes de que se aparte un milímetro de la ley para castigarlo; vamos, ni siquiera será necesario que ocurra, esos intereses le inventarán delitos para acabarlo. Andrés Manuel lo tiene muy claro. Cuando el desafuero, la intención final de Vicente Fox fue ponerlo tras las rejas, y ha lamentado no haberlo hecho. La senadora Lily Téllez ha dicho que si llega a presidenta de la República lo va a meter a la cárcel. Difícilmente sucederá, porque sus posibilidades son nulas.Sin embargo, López Obrador abordó el tema en la mañanera. Admitió que fue un error haberla incluido en la lista de pluris de Morena, como también fue error sumar al panista Germán Martínez Cázares, a quien aún elevaría al cargo de director general del IMSS, al que renunció no por cuestiones ideológicas, sino porque Hacienda no le dio manos libres. En aquellos días hice un comentario sobre las dificultades futuras del Arca de Noé.

Mandela, Lula da Silva

La cuestión es que Andrés Manuel no se vuelva a equivocar en el tema de la sucesión presidencial. Con frecuencia dice que son sus hermanos los aspirantes punteros –Ebrard, Sheinbaum, López Hernández. ¿Ellos piensan también que son hermanos? Sólo un personaje llegará a Palacio Nacional, y los otros dos sufrirán una dolorosa decepción, pero el que llegue no sería capaz de enviar a prisión a su ex jefe, más aún si ya ha anunciado la decisión de refugiarse en la embajada de Palenque y no hará ruido. Sí podría hacerlo, en cambio, un presidente surgido de la oposición –algo que desborda la imaginación–; son aspirantes pony. ¿Qué haría Andrés Manuel? Lo dijo: ya saben dónde estoy . Se dedicaría a leer y escribir. No está fanfarroneando. Creo que, en el fondo, a pesar de las incomodidades de estar tras las rejas, sentiría satisfacción por vivir la experiencia de otros grandes luchadores sociales –Mandela, Lula da Silva– y agregar un capítulo histórico a su biografía. Pero, ¡cuidado! El tigre está atento.

Al cliente lo que pida