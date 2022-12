Al filmar Avatar, Cameron creía que la imagen en relieve –que requiere de gafas especiales– se impondría en el mundo del cine. Esa predicción no se cumplió, pero vuelve a utilizar la misma tecnología para aumentar la espectacularidad de las tomas.

▲ Pese al éxito de la primera parte, Cameron no sabía si filmar la secuela. Foto Europa Press

Disney apuesta por convertir a Avatar en una nueva saga al estilo Guerra de las Galaxias, con entregas cada dos años, al menos hasta el quinto episodio, previsto para 2028.

La primera era una historia más simple, los personajes eran más sencillos , comenta el cineasta que adelanta que el nuevo filme es más profundo en lo que se refiere a sentimientos y emociones , señala Cameron. En la rueda de prensa de presentación en Londres, explicó algunos de los principales ingredientes que deben tener las segundas partes. Es importante que una secuela honre lo que a la gente le gustó la primera vez. Al mismo tiempo, hay que desequilibrarlos y hacer cosas que no esperan .

El director sugiere que no siempre tuvo claro el regreso a Avatar. “Podría parecer obvio para todo el mundo: ‘Oh, has hecho un montón de dinero, haz una secuela’, pero Steven Spielberg no hizo una secuela de ET”, argumenta en favor de las historias cerradas.