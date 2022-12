Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Jueves 8 de diciembre de 2022, p. a11

Este 2022 se cumplen 35 años desde que la agrupación de música tradicional veracruzana Los Parientes de Playa Vicente comenzó una labor que surgió tanto de la búsqueda por encontrar una manera de ganarse el sustento, como de la convicción por difundir la culturasonora del campo en el que creció Francisco Ramírez López Chicolín, su fundador.

La necesidad fue muy grande , relató el músico en entrevista. Nosotros dejamos el rancho de Playa Vicente, llegamos a la Ciudad de México y al ver que en esta última no se conocía esa música, empezamos a buscar espacios . Con esa perspectiva encontraron sitios, como el Ex Convento de Culhuacán, que les abrió sus puertas, y donde pudieron impartir talleres de zapateado y de jarana.

Sin embargo, haber apostado por las manifestaciones artísticas más propias de Playa Vicente no respondía a una formación académica de Chicolín, sino a algo a lo que él llama una cuna sonera . Como ejemplo está su padre, él era campesino y vaquero. La vaquería (cuidar vacas) para él era indispensable también, el modo de vivir de la localidad , recordó.

Así se trazó el ambiente en el que creció e inició su formación, porque desde que éramos chamacos, mi padre llegaba del rancho, agarraba su jarana, se acostaba en la hamaca y empezaba a tocar para nosotros. Nacimos con esa influencia sonera , relató Chicolín. Realmente era parte de su vida y a la vez me inculcó esa gama de sones, el amor a la música .

Ramírez López considera que su pasión musical tiene dos vertientes: por la parte de mi padre, la raíz negra, y de mi madre, la indígena. Por ella, también sabemos música, hay la cultura de vientos de la Sierra de Oaxaca sobre todo , indicó. A esa mezcla que desemboca en él dedicó una de sus canciones, Son mestizo.