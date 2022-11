Hace 15 días jugamos un partido contra Irak y metimos cuatro goles. Somos capaces de hacer cinco situaciones y marcar cuatro tantos, o crear 15 y no anotar ninguno. Quiero que el equipo tenga creación. No hay que ser tan pesimistas en la falta de gol , mencionó el timonel argentino en conferencia antes del duelo contra Arabia Saudita.

“En este momento, le damos más importancia porque este miércoles necesitamos goles. Me parece que los dificultades defensivas no son sólo de los zagueros, así que los problemas de ataque no son únicamente de los delanteros. Con Paraguay en Sudáfrica 2010, llegamos a cuartos de final con sólo dos goles, marcados por centrocampistas. Lo que pasa en un extremo de la cancha depende de lo que haga todo el equipo.

Este duelo, el cual se disputará en el estadio Lusail, es de vida o muerte para México, pues al ser colista del Grupo C, con sólo un punto, está obligado a ganarle al combinado asiático, con la mayor diferencia posible, para poder continuar en el torneo. Pero además, deberá esperar el resultado del encuentro entre Polonia y Argentina para saber si avanza o no a la siguiente ronda por octava vez consecutiva.

▲ El técnico de la selección mexicana señaló que no se debe ser tan pesimista ante la falta de anotaciones. Foto Afp

En ningún caso habrá algo no entrenado, pudo no haberse vis-to en un partido oficial o amistoso como fue lo de Argentina (con la línea de cinco), pero lo que realicemos en este encuentro es algo que hemos elaborado. Lo que no entra en mi pensamiento es armar esquemas donde los jugadores no sientan que tienen las armas para ejecutarlos , comentó el timonel.

Por otro lado, el capitán Andrés Guardado, quien estará disponible para el duelo ante los sauditas tras salir del cotejo frente a la Albiceleste por un fuerte golpe, defendió a Lionel Messi después de que el boxeador Saúl Canelo Álvarez lo amenazara por un video en el que se le ve apartando con el pie una playera de México que está en el suelo.

“He tenido la fortuna de enfrentar a Messi durante muchos años en España, sé la persona que es. Quizá Canelo no entiende lo que es un vestuario”, señaló.

Apuntó además que pese al gris panorama, el Tri aún confía en clasificar a la siguiente fase. Somos profesionales y nos hemos desvivido para vivir estos momentos, estar en un Mundial. Tenemos una oportunidad de revertir la situación y vamos a intentarlo hasta el final .

En tanto, el entrenador de Arabia Saudita, Hervé Renard, consideró que el duelo ante México será una gran oportunidad para sus jugadores de trascender.

“Tenemos una buena generación. La única vez que se clasificó para octavos fue en 1994, si quieren ser recordados deben escribir su historia o serán olvidados dentro de 30 años.